商業施設で女性を盗撮したとして中学校の教諭が懲戒免職されました。懲戒免職となったのは兵庫県宝塚市立中学校の３４歳の男性教諭で、県の教育委員会によりますと今年５月、大阪市内の商業施設のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮しました。近くにいた警察官が声をかけたところ盗撮を認め、大阪簡易裁判所から罰金５０万円の略式命令を受けたということです。教諭は教育委員会の調査に「ストレス発散やスリルを味