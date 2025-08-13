タレントの辻希美が12日に自身のアメブロを更新。無事に退院したことや、両親が次女と対面したことを報告した。この日、辻は「昨日はジジババがbabyに会いに来てくれました 搾乳したミルクあげてくれたよ」と自身の両親が次女と対面したことを報告。続けて、母親がゲップをさせる様子について「昔ながらの肩でのゲップではなく令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦」と明かした。その姿に「か、か、か