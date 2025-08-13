歌手の荻野目洋子が１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ＹｏｕＴｕｂｅで横行している芸能人の誹謗中傷動画を告発した意義を投稿した。荻野目は１２日「ＹｏｕＴｕｂｅ、本当に酷いです。性癖が…なんていう全く根拠のない作り話もあり、芸能人なら何を言っても良いの？と、自尊心を傷つけられます」「見る側が『〇〇の衝撃の真実！』というタイトルに騙され視聴すると、作り手がどんどん儲かるシステムなんておかしな