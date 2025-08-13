ＭＬＢは１２日（日本時間１３日）に２０２５年のポストシーズン（ＰＳ）のスケジュールを発表した。各リーグの４球団によるワイルドカードシリーズはレギュラーシーズン全日程終了２日後の９月３０日（同１日）から始まり、２勝したチームが次の地区シリーズへ進出する。地区シリーズ（５回戦制）は１０月４日（同５日）に開幕。リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）はア・リーグが１２日（同１３日）、ナ・リーグは一日遅れの