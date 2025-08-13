大阪・関西万博のアンゴラ館の建設工事を無許可で請け負った疑いがあるとして、大阪府警は１３日、建設業法違反容疑で、大阪市鶴見区の建設会社「一六八（いろは）建設」の代表宅などの捜索を始めた。府が調査で無許可工事の疑いを把握し、７月に同社を３０日間の営業停止処分としていた。捜査関係者によると、同社は１月頃、国土交通相や府知事の許可を得ていないのに、アンゴラ館の内装工事などを約１億２０００万円で受注し