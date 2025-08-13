フランス１部パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）のイタリア代表ＧＫジャンルイジ・ドンナルンマ（２６）が退団する意向を示した。昨季の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）制覇に貢献したドンナルンマは、契約満了まで１年となる今シーズン初戦の欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）スーパーカップでメンバー外となり、今夏の移籍が決定的となった。守護神は自身のＳＮＳを通じ「残念だが、チームの一員として成功に貢献できないと誰かに