静岡県伊東市議会の百条委員会で、証人尋問に応じる田久保真紀市長＝13日午前静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）は13日、田久保氏本人への証人尋問を実施した。東洋大を除籍となったのに市広報誌で卒業したと紹介した経緯に関し「編さんした権限が誰にあったのかは百条委が調査することなので、答えは差し控える」と述べた。大学除籍の事実を知ったのは、6月28日に大学で確認し