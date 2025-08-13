【モデルプレス＝2025/08/13】女優の二階堂ふみと8月10日に結婚を発表したメイプル超合金・カズレーザーの交際を知っていたという芸人が12日、「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送／毎週月〜木曜13時〜）に出演。カズレーザーの結婚について触れる場面があった。【写真】カズレーザー＆二階堂ふみの交際知っていた芸人◆三日月マンハッタン・仲嶺巧「ずっと黙っていたんです」この日、火曜日の月1準レギュラーであるお笑い