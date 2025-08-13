パレスチナ自治区ガザで飢餓が深刻化する中、日本など26か国がイスラエルに対し、すべての支援物資の搬入を認めるよう求めました。日本やイギリスなど26か国の外相とEU＝ヨーロッパ連合は12日、共同声明を発表。「ガザの人々の苦しみは想像を絶するレベルに達している」として、イスラエルに対し支援団体の活動を制限せず、すべての支援物資のガザへの搬入を認めるよう求めました。また、食料や水など緊急支援物資の大規模な搬入を