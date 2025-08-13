記者会見に臨む国連のアントニオ・グテーレス事務総長＝６月１０日/Ludovic Marin/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）国連のアントニオ・グテーレス事務総長がイスラエルに対し、国連がまとめている性暴力に関する次回報告書で、イスラエル軍と治安部隊による性暴力に言及する可能性があると通告した。グテーレス事務総長はイスラエルのダニー・ダノン国連大使に宛てた１１日の書簡で、「イスラエル軍と治安部隊を次の報告書に記載する可