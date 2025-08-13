アメリカ南部・テキサス州で貨物列車が脱線する事故がありました。現時点でこの事故によるけが人は確認されていません。12日午後2時ごろ、テキサス州のパロピント郡でアメリカの貨物鉄道最大手、ユニオン・パシフィック社の貨物列車およそ30両が脱線する事故がありました。現地メディアによりますと、けが人は報告されていないということです。また、列車は危険物を載せていた可能性があるということですが、現時点で外部に漏れた