８月１３日は「盆の入り」です。札幌市内の霊園には朝から墓参りする家族連れの姿などが見られました。日差しが降り注ぐなか、札幌市豊平区の平岸霊園では朝から多くの家族連れなどが訪れています。訪れた人たちは墓を掃除したり花や線香を手向け、先祖に感謝の気持ちを込めて墓前で手を合わせていました。（訪れた人）「子どもが大きくなりましたよとか、こんな風にみんなで楽しく過ごしているよと伝えました」（訪れた人）「こと