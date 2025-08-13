大雨に見舞われた九州北部などで、再び、猛烈な暑さになりそうです。記録的な大雨となった熊本では、強い日差しが戻り、暑さが厳しくなっています。13日の最高気温は、熊本で36度と、8日ぶりに猛暑日になる見込みです。そのほか、大分の日田で37度、山口で36度、福岡で35度など、体温並みの暑さが予想されています。熱中症警戒アラートが、西日本を中心に16の府県に発表されており、復旧作業などは、日かげで休憩したり、こまめに