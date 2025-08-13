第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第14話をごらんください。 ワンオペ2人育児でトイレに行くヒマもない、マキノさん。泣き始めたへうくんを待たせて、空腹で泣いて怒るくうちゃんのご飯を急いで用意します。ですが、食べるとき