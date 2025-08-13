ロッテ2年目の若手・上田希由翔が7月17日のソフトバンク戦の6回表にプロ1号2ランを放ったが、直後、降雨のため5回コールドゲームとなり、6回の得点が記録されなかったことから、記念すべきプロ1号が幻と消えた（その後、8月2日の西武戦で正真正銘のプロ1号を記録）。プロ野球選手にとって、プロ初本塁打は一生忘れられない思い出だが、中には上田のように“珍事”という思わぬオマケ付きで、長く記憶に残った例もある。【久保田