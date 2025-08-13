今日13日(水)の午後は大気の状態が不安定になり、急な雨や雷雨があるでしょう。特に山沿いで可能性が高く、お盆休みで山のレジャーを楽しんでいる方は急な雨や雷雨にご注意ください。今日13日の午後は急な雨や雷雨に注意今日13日(水)は、本州付近に前線が停滞しています。先日の九州を中心に記録的な大雨をもたらせた前線ですが、勢力を弱めて関東付近にもかかっています。午前10時30分現在、関東では神奈川西部や東京の多摩地方、