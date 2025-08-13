◆第１０７回全国高校野球選手権大会第８日▽２回戦京都国際６―３健大高崎（１３日・甲子園）Ｖ候補で昨年センバツ優勝、今春センバツ４強の強豪・健大高崎（群馬）が昨夏優勝の京都国際（京都）に敗れ、初戦で姿を消した。試合後の青柳博文監督は「ウチがやるべき野球を逆にされてしまった。四球から無駄な点が入ってしまった。打つ方も４安打ではなかなか点が取れない」と振り返った。最速１５８キロを誇る今秋ドラフ