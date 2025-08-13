2018年4月、歩道を歩いていた猪狩ともかさんは、強風で倒れた看板の下敷きになる事故に遭い、脊髄を損傷。車椅子生活を余儀なくされた。事故後もアイドルグループ「仮面女子」のメンバーとしてステージに上がり続ける一方、力を入れてきたのがSNSでの発信だ。そのテーマは政治や外国人問題など、賛否が別れる議題も多い。「イメージ商売」の象徴とも言えるアイドルにとって、炎上リスクは常につきまとう。それでもなぜ彼女は声を上