あなたは読めますか？突然ですが、「行脚」という漢字読めますか？時代劇や歴史小説などで見かける言葉ですが、普段あまり使わない言葉なので読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あんぎゃ」でした！「行脚」とは、もともと「仏道修行のために、僧が各地を歩き回ること」を意味します。現代では、「全国を行脚する」のように、「特定目的のために各地を巡ること」を指す言葉として使われています。「行脚」