あなたは読めますか？突然ですが、「窘める」という漢字読めますか？日常ではあまり見かけない漢字かもしれませんが、実は知っている言葉かもしれません。気になる正解は……「たしなめる」でした！「窘める」は、相手の言動を注意したり、戒めたりする意味を持つ言葉です。強い非難ではなく、反省を促すように優しく注意するニュアンスが含まれます。「子供の無礼な態度を窘める」「軽率な発言を窘める」のように使われます。訓読