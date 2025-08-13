事件の波紋は大きく広がっている。6月23日、女子児童を無断で撮影し、画像や動画を“教師グループ”のSNSにアップロードしたとして逮捕された、横浜市小学校教員・小瀬村史也容疑者（37）。「”ザ”がつく陽キャ」「根っからのサッカー少年」だった小瀬村史也容疑者（37）の中学生時代の卒アル“盗撮愛好家”の集まるこのグループに、10人近い教員らが参加していたことから、多くの批判を呼んだ今回の事件。発覚から1か月ほど経