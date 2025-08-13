月に1回ペースでクルマを購入し、20台以上所有している筆者。これほど多くのクルマを購入できる理由の1つに、「リセールの良いクルマを購入している」点が挙げられるといいます。そこで今回は、同氏の著書『損しない「クルマの買い方」大全』（KADOKAWA）より、ファミリーカーとして人気の高い「ミニバン」をリセール価値が高い順に「S〜D」でランク付け。もっともリセールが良いのはどのクルマなのでしょうか。みていきましょう。