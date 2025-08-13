気象予報士でタレントの穂川果音（39）が13日までに自身のインスタグラムを更新。町中華＆黒ドレスの“ギャップ・ショット”を公開した。「そろそろ町中華行きたいなぁ都心部のオススメの町中華教えて〜」とつづり、町中華の店舗前での黒のドレス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは、おススメの町中華の紹介とともに「ほかのん、美しい」「美しすぎます！」「スタイル最高ですね」などの声が寄せられてい