SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（31）が13日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクノースリーブ姿での上海夜景ショットを公開した。「上海！！夜景が圧巻でした上海のPOPMART行ったけど人気アイテムはほぼ売り切れでした」とつづり、ピンクのノースリーブ姿での上海の夜景ショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛いです！！」「夜景素敵で魅力的です」「悠亜ちゃん可愛い過ぎる〜」「夜景素