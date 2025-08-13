お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。飲酒をしながらの仕事に対する本音を明かした。番組ホストを務める料理家の和田明日香の手料理を楽しみながら、乾杯。大久保は「ちょっとお酒入ってるとより冗舌にはなれるんだけど」とポツリ。「入りすぎると、もう何言ってるかわかんなくなっちゃうから。そこの加減がね」と苦笑した。和田は「こういう