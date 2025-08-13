グレタ・トゥンベリさん（ゲッティ＝共同）スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん（22）は13日までに、戦闘が続くパレスチナ自治区ガザに支援物資を届けるため、今月末から船団を率いて再びガザに向かうと表明した。インスタグラムに動画を投稿した。今月31日にスペインを出発した後、9月4日に別の船と合流し、船団は数十隻規模になるとしている。40カ国以上の活動家が参加するという。グレタさんは6月にも船でガ