「全国高校野球選手権・２回戦、京都国際６−３健大高崎」（１３日、甲子園球場）健大高崎のエース・石垣元気投手は、スピードガン導入後、最速タイの１５５キロをマークするなど２回無失点。チームに勝利を呼び込むことはできなかったが、涙は一切見せず「プロ一本で行きます」と宣言した。その理由を問われた右腕は「この投手陣で打たれたらしょうがない。悔しい気持ちもありますが、やり切ったので涙は出ませんでした。楽