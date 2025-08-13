夏のおしゃれを格上げしたいなら、H&Mの最新コラボをチェックして。英国の人気モデルであり、コンテンツクリエイターとしても注目を集めるミア・リーガンとのタッグが実現し、イビザやヨーロッパのフェス、レトロ映画に着想を得た全17型のアイテムが誕生。サニーイエローやシルバーを効かせた鮮やかで自由なコレクションは、2025年7月17日（木）よりオンライン限定で発売中です♡