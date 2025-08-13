千原ジュニア（51）が、12日深夜放送のケンドーコバヤシ（53）との読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分、関西ローカル）に出演。スマホの“秘密”について語り合った。筧美和子がChatGPTにハマっているという話題から、ジュニアは「あれもよう言うけど、どうなん？実際。携帯が聞いてるって言うやん」とスマホが人の会話を聞いているという話に言及。ケンコバも「絶対聞いてます。100％。その後、ニュース開