お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が11日放送されたテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。元AKB48メンバーから“条件付き”で「好きになっていた」可能性を告白された。この日、同番組ではお笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）について「クロちゃんを知ろう」というタイトルで深堀りするクイズ企画を放送した。クイズの正解などは、クロちゃんに毎日LINEで人生相談する仲という