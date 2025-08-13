今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フィーちゃんと天気予報のあの言葉『平年並』【CeVIO解説】』というはたまくろさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）フィーちゃんに気象情報で聞く用語を解説してもらうシリーズ 今回は『平年並』です﻿﻿天気予報でよく聞く言葉「平年並」について投稿者のはたまくろさんが解説してくれました。特に今年は気温について「平年より高い」という言葉