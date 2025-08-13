「牛タン」…焼肉には欠かせないと思われる方も多いのではないでしょうか。そんな牛タンを「冷凍したこんにゃく」で再現したレシピを理研ビタミン株式会社公式インスタグラム（@riken_tensai）が紹介しています。その名も「こんにゃくで！ねぎ塩タン」ヘルシーなのに罪な美味しさなのだとか。【動画】こんにゃくが牛タンに！？こんにゃくを冷凍するとお肉のような食感に！？▽材料（2人分）こんにゃく 150g長ねぎ30gごま油