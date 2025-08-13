12日、県内ではクマによる農作物の被害が相次ぎました。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市上新城中字松木台の畑でスイカ80個とメロン12個が食べられているのを、畑の見回りをしていた秋田市の70代の男性が見つけました。11日午前8時ごろから12日正午ごろまでの間に被害にあったとみられています。畑にはクマのものと思われる足跡やフンが見つかっています。現場は、秋田市農山村地域活性化センター「さとぴあ」の北