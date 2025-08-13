2025年7月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。 【画像】「自分だけものすごい報酬をもらって…」“逃亡”後に海外メディアのインタビューに出演するカルロス・ゴーン氏、ＳＮＳも頻繁に更新中 2025年7月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、浜松で起きたガールズバーでの刺殺事件だ。「殺意があった」と供述している容疑者の、歓楽