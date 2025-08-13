2025年は終戦から80年という節目の年。みなさんの祖父母世代のなかにも、戦争を経験し、奇跡的に生還した方がいるかもしれません。とはいえ、あの時代を知る方々も高齢化が進み、直接話を聞ける機会はどんどん少なくなっているのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな投稿が寄せられました。紹介します。『うちのひいじいさんは戦争で特攻隊だった。でも6回出撃して、6回とも生きて帰ってきたのが自慢