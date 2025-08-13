右肩の違和感で出場選手登録を抹消されていた西武の西川愛也外野手（26）が12日、練習を再開した。レギュラー奪取を今季の最大目標に掲げてきた中で、今季は開幕から8月6日までの98試合でチーム唯一の全試合フル出場を遂げていた。初の規定打席にも達し、最多安打争いにも名を連ねていたが、7日の試合前に右肩に違和感を生じたことで大事をとって9日に登録抹消となっていた。球団の発表通り「原因は不明」だけに、できること