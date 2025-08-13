10日以降の大雨は、貴重な歴史遺産にも爪痕を残した。福岡県宗像市の離島・大島にある世界遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の構成資産の一つ、宗像大社中津宮の境内には大量の土砂が流れ込み、欄干が崩れ落ちるなどの被害が出た。中津宮の神職は「復旧には時間がかかるだろう」と話している。中津宮は九州本土から約6キロ離れた大島の東岸にある。関係者などによると、10日昼ごろに境内の裏山で土砂崩れが発生。