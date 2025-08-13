福岡南署は13日、福岡市南区塩原3丁目付近の路上で12日午後5時10分ごろ、徒歩帰宅中の小学生女児が見知らぬ男からスマートフォン様のものを向けられ、後ろ姿を撮影される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は欧米系外国人で30〜40歳くらい。肩ぐらいまでのパーマ。スポーツタイプの自転車使用。