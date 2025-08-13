2025年7月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。1位は、浜松で起きたガールズバー刺殺事件の記事だ。 〈画像多数〉腕に入ったイカツイ刺青をカメラに見せつける山下容疑者、白い浴衣姿でほほ笑む竹内さん、逮捕された際の山下容疑者の映像 2025年7月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、浜松で起きたガールズバーでの刺殺事件だ。「殺