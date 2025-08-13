「すみません」と「すいません」のどちらを使うべきか、迷ってしまうこともあるでしょう。正しい表現を知り、シーンにあわせて適切に使用するのが大切です。この記事では、「すみません」と「すいません」の意味や使い方、シーン別の例文、言い換え表現について解説します。 「すみません」「すいません」の違い 「すみません」「すいません」正しいのは？ 正しい表現は「すみません」です 。「すいません」は、「