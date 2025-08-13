2025年8月「トランプ関税」に関するアンケート調査8月7日、日米間で合意した新しい「相互関税」が発動された。東京商工リサーチ（TSR）は、発動直前の7月30日〜8月6日に「トランプ関税」に関する第3回目の企業アンケートを実施した。今回のアンケートでは、トランプ関税が「マイナス」と回答した企業は31.9％で、6月調査の57.6％から2カ月で▲25.7ポイントと大幅に低下した。しかし、日本の「景気を後退させる」と回答した企