◇インターリーグカブス1―5ブルージェイズ（2025年8月12日トロント）カブスの鈴木誠也外野手（30）が12日（日本時間13日）、敵地でのブルージェイズ戦に「2番・DH」で先発出場。5打数無安打で5試合ぶりに無安打に終わり、チームも完敗を喫した。初回の第1打席は大飛球を放ったが、あと一伸び足らず右飛。第2打席は遊飛、第3打席も中飛とフライアウトが続くと、7回1死一、二塁の好機で迎えた第4打席は空振り三振。得点機