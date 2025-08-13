ソ連崩壊で世に出た“歴史の1ページ”第1回【「日本に“第3の原爆”が投下されていた」の真相は…ソ連崩壊で表に出た“歴史の謎”現地記者が入手した「突拍子もない内容の手紙」】を読む【写真】足が吹き飛ばされた鳥居、崩れたレンガ…長崎の悲劇を伝える被爆遺構長崎の原子爆弾は2個あり、1個は不発弾でソ連に引き渡された。しかも、引き渡した人物は竹田宮恒久王――。「関東軍がソ連に不発弾の提供を申し出た」と証言し