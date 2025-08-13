ソ連崩壊で表に出た“歴史の1ページ”長崎に投下された原子爆弾は2個あり、1個は不発弾でソ連に引き渡された。しかも、引き渡した人物は竹田宮恒久王――。“歴史の謎”として時折注目されるこの説、出所は1991年12月26日のソ連崩壊に際して発見された資料である。【写真】B29から膨大な数の焼夷弾が…原爆投下5か月前、焼き尽くされた東京ロシアがロシア連邦としての一歩を踏み出すなか、次々と流出したソ連時代の機密資料は