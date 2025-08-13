写真店を運営する新潟県長岡市のピカイチが、新潟地裁長岡支部より破産の開始決定を受けた。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによると、ピカイチは「町の写真屋さん」として早い・安い・美しい仕事に徹し、サービスを提供。また、超高画像デジタルプリントも手がけ、工事用・業務用写真にも対応し、企業向けにも顧客基盤を築いてきた。しかし、デジタルカメラやスマートフォンの普及などによる市場縮小で