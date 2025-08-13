日本テレビ水卜麻美アナウンサー（37）が13日、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）に総合司会として生出演。番組は第107回全国高校野球選手権大会に出場した広陵（広島）が、野球部内の暴力事案やネット上での批判や誹謗中傷などを重く見て、異例の初戦突破後の出場辞退を10日に決断したことをめぐる騒動を特集した。出演した学校リスクマネジメント推進機構代表学校側の宮下賢路氏は、学校の辞退会見が「辞退の理由をS