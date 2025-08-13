◆米大リーグメッツ１３―５ブレーブス（１２日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのＰ・アロンソ内野手（３０）が１２日（日本時間１３日）、本拠のブレーブス戦で２７号と２８号本塁打。球団最多本塁打記録を更新した。従来の記録は２５２本のＤ・ストロベリー。アロンソは９日のブルワーズ戦で２６号を放ち、トップに並んでいた。「４番・一塁」でスタメン出場したアロンソは３―１で迎えた３回