鹿児島国道事務所は、大雨の被害で、全面通行止めとしていた国道10号の霧島市と姶良市の間について、１３日午前１０時から一部区間の通行止めを解除しました。 応急工事が終わって、通行止めが解除されたのは、国道１０号の霧島市隼人町・野久美田地区と、姶良市の日木山地区です。日木山地区は片側交互通行です。 網掛橋は、引き続き通行止めになります。 う回路は、国道223入口交差点～県道隼人港線～隼人東IC