１２日放送のテレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」（火曜・後８時）では、結婚１５周年の加藤茶＆綾菜夫妻を特集した。２人は２０１１年に結婚し、４５歳の年の差で話題になった。この日は豪華な会場を貸し切り、結婚１５周年パーティーの様子に密着。カトちゃんの健康を気遣った、特製減塩フルコースを綾菜がふるまった。玉ねぎとすりおろしショウガ、酒粕、かつお節でだしを取って凍らせた、万能減塩調味料の「氷だし」を手作