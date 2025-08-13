モデルの益若つばさ（39）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。20代で「プチ整形」をしたことを明かした。「20代の時にあごがとがってるのが流行ってプチ整形、ヒアルロン酸を入れたことがあった」と回顧。当初は「興味本位」だったというが「でも止まらなくなってどんどん（ヒアルロン酸を）足すということになったら蓄積するんじゃないか？って思って」と恐怖を感じたという。そ